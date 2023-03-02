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К 2035 году более половины населения мира будет страдать ожирением
02.03.2023 15:47 Ирина Демьянова

К 2035 году более половины населения мира будет страдать ожирением

Всемирная федерация по борьбе с ожирением прогнозирует, что через 12 лет 51% людей в мире, или более 4 миллиардов человек, будут страдать ожирением или избыточным весом. Об этом говорится в докладе организации за 2023 год.

Таким образом к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес или страдать ожирением, если не предпринимать никаких значительных действий.

Отмечается, что показатели ожирения особенно быстро растут среди детей и в странах с низким уровнем дохода .

Описывая указанные данные как “четкое предупреждение”, Луиза Баур, президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением, сказала, что политикам необходимо действовать уже сейчас, чтобы предотвратить ухудшение ситуации.

“Особенно тревожно видеть, что показатели ожирения растут быстрее всего среди детей и подростков. Правительства и политики во всем мире должны сделать все возможное, чтобы избежать перекладывания медицинских, социальных и экономических расходов на молодое поколение “, — говорит Баур.

По данным организации, детское ожирение может увеличиться более чем вдвое с уровня 2020 года до 208 миллионов мальчиков и 175 миллионов девочек к 2035 году.

Также отмечается, что почти все страны, в которых ожидается наибольший рост ожирения в ближайшие годы, — это страны Азии и Африки с низким или средним уровнем дохода.

Данные будут представлены политикам и государствам-членам Организации Объединенных Наций на следующей неделе.

Федерация призывает политиков сосредоточиться на социальных, экологических и биологических факторах, вызывающих ожирение.

 

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