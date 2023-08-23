



Израильтянин заразился редкой болезнью в Африке

50-летний мужчина из западного региона Галилеи был госпитализирован после того, как заразился в Африке редкой болезнью.



Заболевание вызвано бактериями, обнаруженными в загрязненной воде.



Пациент поступил в больницу в начале недели с высокой температурой и сухим кашлем.



При осмотре врачей он рассказал им, что работает в Нигерии, где местные врачи диагностировали у него малярию и прописали ему соответствующие лекарства.



По словам пациента, его состояние сначала начало улучшаться, но позже ухудшилось, и по прибытии домой он отправился в больницу.



В ходе обследования врачи установили, что пациент страдает инфекционным заболеванием, известным как мелиоидоз, которое вызывают бактерии, распространенные в тропических регионах, особенно в Юго-Восточной Азии, Австралии и на островах Тихого океана.



В ходе обследования выяснилось, что бактерии вызывают пневмонию и сепсис, которые могут оказаться опасными для жизни.



После обследования пациента перевели в изоляцию в отделение внутренних болезней, где он получает соответствующее лечение.



