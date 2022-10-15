



Израильтянин помещен на карантин из-за возможного заражения лихорадкой Эбола

Израильтянин, который заболел после возвращения из Уганды, где зафиксирована вспышка вируса Эбола, был госпитализирован в изолированное отделение Медицинского центра "Шиба".



Как сообщает Jerusalem Post, чиновники министерства здравоохранения обеспокоены тем, что израильтянин мог заразиться лихорадкой Эбола во время своего пребывания в Уганде.



Согласно отчету, первый тест на Эболу, сделанный пациентом, дал отрицательный результат. Тем не менее, он должен оставаться на карантине, так как симптомы могут начать проявляться через 21 день.



Министерство здравоохранения Израиля потребовало, чтобы он прошел второй тест.