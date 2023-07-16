



Израильтян предупреждают: употребление этих напитков ведет к слепоте и смерти





Поддельный алкоголь с опасным содержанием метанола обнаружен в ряде напитков в магазине "Заар Ба Ир" в городе. Министерство здравоохранения предупреждает население и публикует подробную информацию о продукции



Министерство здравоохранения предупреждает население о поддельном алкоголе с опасным содержанием метанола. Поддельные алкогольные напитки типа водки и коньяка, обнаруженные в магазинах "Заар Ба Ир", были проверены и показали, что уровень содержания метанола в продукции превышает требования израильского стандарта 1572 для алкогольных напитков.



Метанол в больших дозах может вызывать побочные эффекты, проявляющиеся в головокружении, слабости, спутанности сознания, головных болях, рвоте, болях в животе и судорогах. Кроме того, употребление метанола может вызвать слепоту в результате повреждения зрительного нерва и даже смерть.



Продукты, в которых при отборе проб, проведенном инспекторами общественного питания Центрального округа, был обнаружен опасный уровень метанола:



Водка "Белорусская", объем 200 мл, спирт 40%, производство и розлив ООО "ДБ Гад", штрих-код 7290006888549. В данной продукции было обнаружено превышение допустимого уровня метанола в 468 раз.





Алкогольный напиток "Восток" АИСТ: БРАНДЯК производства ООО "Брокки Бевериджиз", Ха'Измаль 4, Нес Циона, емк: 200 мл, спирт 40%, со штрих-кодом 7290014542020. В данном продукте было обнаружено содержание метанола, в 174 раза превышающее допустимое.



Для получения дополнительной информации можно обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону *5400