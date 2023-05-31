



Израильское открытие определит, какие онкопациенты должны получать иммунотерапию

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве разработали “новаторскую” технологию биодатчиков, которая предсказывает реакцию больных раком на анти-PD1 – терапию ингибиторами контрольных точек (ICI) – со значительно большей точностью, чем современные методы.



По их словам , поскольку анти-PD1 является ведущим иммунотерапевтическим средством для лечения больных раком, такое достижение может ежедневно влиять на качество жизни тысяч больных раком во всем мире. Технология IcAR позволяет измерить функциональность любых мишеней иммуномодуляторов в медицинской онкологии.



Врачи, использующие его, чтобы предсказать, какие пациенты будут лучше всего реагировать на терапию, и соответствующим образом адаптировать лечение, также смогут избежать неэффективного лечения пациентов.



Исследование возглавили аспирант Бар Кауфман и магистрант Орли Абрамов под руководством профессора Моше Элькабца и профессора Анхеля Поргадора с факультета медицинских наук БГУ и сотрудников из близлежащего Медицинского центра Университета Сорока и Медицинского центра Барзилай в Ашкелоне.



Технология биосенсора, называемая искусственным репортером иммунологической контрольной точки со сверхэкспрессией PD1 (IcAR-PD1), измеряет функциональность связывания лигандов PD1, PDL1 и PDL2, с их рецептором PD1. Исследователи обнаружили, что оценка функциональности лигандов PD1 была эффективным предиктором для определения того, кто положительно отреагирует на анти-PD1 и получит пользу от этого лечения.



По словам команды, в будущем технология биоанализа может помочь предсказать реакцию на другие методы лечения ИКИ и может быть использована для адаптации индивидуальных протоколов лечения ИКИ. Основными преимуществами технологии IcAR являются точность и чувствительность, а также простота логистики. Эта технология позволяет проводить скрининг значительного количества образцов рака, не требуя свежих биопсий или биологического материала, что делает ее доступной для оказания медицинской помощи в Израиле и за рубежом.



Устранив логистическое узкое место, исследователи упростили для врачей диагностический инструмент для выявления потенциальных респондентов.

Профессор Поргадор подчеркнул, что диагностический тест не требует дополнительной биопсии, поскольку он основан на фиксированной опухолевой ткани, доступной для онкологических больных непосредственно в патологоанатомическом отделении их медицинского центра.



“Подводя итог, ожидается, что технология IcAR изменит правила игры в мире диагностики лечения рака путем индивидуального подбора эффективных вариантов лечения”, – заявил профессор Элькабец.