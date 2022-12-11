



Израильский врач рассказала, стоит ли отдавать предпочтение 1-процентному молоку



Доктор Майя Розман в эфире радио 103FM, развенчала миф, на согласно которому в процессе похудения следует отдавать предпочтение 1%-ному молоку в своем рационе.



"Абсолютно нет", - сказал эксперт, пояснив, что "разница в ста граммах молока 3% по сравнению с 1% составляет менее 20 калорий, в чашку кофе вы кладете примерно треть этого количества, то есть разница составляет менее семи калорий. Обидно пить менее вкусное ради такой ничтожной разницы".



Правда ли, что кальций и белок не усваиваются из молочных продуктов с низким содержанием жира? "Абсолютно нет", - добавила она и сказала: "Усвоение кальция действительно увеличивается в присутствии витамина D, который содержится только в продуктах с высоким процентом жира, но витамин D находится в организме постоянно, независимо от времени приема пищи. Нет никаких проблем с усвоением кальция (и, конечно, белка) даже из молочных продуктов с низким содержанием жира".

