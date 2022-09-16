Новости » Здоровье
Израильский ребенок получил избыточную дозу вакцины
16.09.2022 08:16 Ольга Белозерова

Израильский ребенок получил избыточную дозу вакцины

Учащийся 8-го класса школы Хакфар ха-Ярок в Рамат-ха-Шароне в воскресенье получил неправильную дозировку вакцины из-за ошибки в школе. 

В школе проводили вакцинацию детей от дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы человека (ВПЧ).

Как сообщает Jerusalem Post, ребенок, о котором идет речь, получил избыточную дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, и вакцину против полиомиелита вместо вакцины против ВПЧ.

Минздрав был проинформирован о ситуации. В министерстве уже заявили, что ребенку ничего не угрожает. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы