



Израильский ребенок получил избыточную дозу вакцины

Учащийся 8-го класса школы Хакфар ха-Ярок в Рамат-ха-Шароне в воскресенье получил неправильную дозировку вакцины из-за ошибки в школе.



В школе проводили вакцинацию детей от дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы человека (ВПЧ).



Как сообщает Jerusalem Post, ребенок, о котором идет речь, получил избыточную дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, и вакцину против полиомиелита вместо вакцины против ВПЧ.



Минздрав был проинформирован о ситуации. В министерстве уже заявили, что ребенку ничего не угрожает.