



Израильские женщины кормят грудью значительно меньше, чем рекомендуется - опрос

Израильская ассоциация акушерок отметила, что “исследование выявило тревожную тенденцию сокращения грудного вскармливания наряду с увеличением использования детских смесей”.



Новое национальное исследование состояния здоровья и питания израильских младенцев, проведенное Министерством здравоохранения, свидетельствует о некоторых улучшениях, таких как попытка кормить грудью сразу после рождения и содержание новорожденного в палате матери, но оно также указывает на тревожные тенденции, такие как снижение уровень исключительно грудного вскармливания и увеличение использования детских смесей в родильных отделениях.



Доктор Шэрон Элрой-Прейс, глава отдела общественного здравоохранения министерства, заявила: “Грудное вскармливание иногда является сложной задачей, особенно в условиях интенсивного образа жизни, которым мы, женщины, живем сегодня, но исключительно грудное вскармливание до шестимесячного возраста очень важно для здоровья новорожденного. Это снижает риск смерти в колыбели (синдром внезапной детской смерти или СВДС) и инфекций, а также способствует нормальному развитию. Грудное вскармливание также укрепляет здоровье матери, предотвращая рак молочной железы и яичников, а также сердечно-сосудистые заболевания. Министерство и ведущие органы здравоохранения мира рекомендуют исключительно грудное вскармливание до шестимесячного возраста, а затем продолжать, постепенно вводя ребенка в различные продукты. Грудное вскармливание также укрепляет эмоциональную связь между матерью и новорожденным и может свести к минимуму послеродовую депрессию“.



Телефонный опрос, основанный на ответах 1514 матерей младенцев — 1002 еврейских и других и 512 арабских матерей, был проведен в 2019/2020 гг. Национальным центром контроля заболеваний в сотрудничестве с отделом питания министерства и общественностью матерей, детей и подростков и отделом здравоохранения. Основное внимание уделялось питанию детей до года; его основные цели заключались в том, чтобы выяснить особенности кормления младенцев в Израиле, включая частоту, продолжительность и характер грудного вскармливания и вскармливания младенцев, а также оценить степень ситуаций и поведения, вызывающих беспокойство, таких как недостаточный вес, избыточный вес и ожирение и оценить реакцию министерства на политические рекомендации министерства.



Результаты опроса сравнивались с первыми подобными усилиями министерства десять лет назад, и они предназначены для использования в качестве базы данных для лиц, принимающих решения, и для исследований в этой области. Новые результаты включают период COVID-19.



Чуть более 39% матерей сообщили, что во время госпитализации они держали своего новорожденного рядом с собой, а не в яслях, а 15,3% сообщили, что ребенок находился в их комнате во время кормления. Большинство детей, 87,5%, вскармливались грудным молоком в родильном отделении. Исключительно грудное вскармливание во время пребывания в родильном отделении просили только 35,9% матерей.



Грудное вскармливание увеличилось за предыдущее десятилетие с 41,4% до 62,3% сегодня. Около 28,7% держали своих детей рядом с собой на протяжении всей госпитализации, сегодня это 39,3%. Однако количество младенцев, питающихся смесями в родильных отделениях, увеличилось с 67,2% десять лет назад до 80,1% сегодня, что противоречит рекомендациям министерства. Более половины малышей, 58,2%, получили пустышку в роддоме.

Младенцы, получавшие грудное вскармливание хотя бы один раз, увеличились до 92,0%, но только 15,3% находятся на исключительно грудном вскармливании по крайней мере до шестимесячного возраста. Полностью 60,6% матерей сочетали грудное вскармливание со смесями и/или продуктами питания в течение шести месяцев и более, что больше, чем 54,8%, о которых сообщалось в предыдущем опросе.



Почти все мамы, 90,1%, заявили, что во время беременности намеревались кормить грудью, но назвали ряд причин, по которым они этого не сделали или прекратили рано – им было неудобно кормить грудью, мучили боли, ребенок недостаточно набирал вес или что им не хватило молока.



Невероятно, но 17,8% детей до своего первого дня рождения употребляют фаст-фуд, такой как фалафель, гамбургер, пицца, буреки, малава, джахнун, обработанный шницель или кабаб; 14,7 % еврейских младенцев и 63,4% арабских младенцев давали безалкогольные напитки до своего первого дня рождения, даже несмотря на то, что это вредно для здоровья зубов, вызывая у них зависимость от сахара, что влияет на их пищевые привычки и здоровье в более позднем возрасте.



Согласно индексу распределения веса по отношению к росту, 14,3 % еврейских младенцев и 19 % арабских младенцев рискуют ожирением, в то время как 3,5 % еврейских младенцев и 4,7 % арабских младенцев уже имеют избыточный вес или страдают ожирением.



Только 50,1% младенцев получали рекомендуемое количество витамина D, и только 46,4% детей получали рекомендуемое количество добавок железа. Почти 4% матерей признались, что курили во время беременности, что очень опасно как для их здоровья, так и для здоровья плода, и столько же некурящих подвергались воздействию ядовитого дыма дома или в машине.



