



Израильские врачи спасут четверых детей из Южного Судана

Ведущие израильские организации по оказанию гуманитарной помощи "Спасти сердце ребенка" и "IsraAID" объявили, что помогут четверым детям из Южного Судана, которые нуждаются в спасительных операциях на сердце.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Дети: Гай, 8 лет, Хабиба, 6 лет, Филипп, 5 лет, и Джоэл, 5 лет - уже находятся под опекой программ, предоставляемых IsraAID.



Как только дети прибудут в Израиль, им проведут операцию на сердце медицинская бригада "Спасите сердце ребенка" в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне.



Как отмечается, операции должны провести в среду.