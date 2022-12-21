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Израильские врачи спасут четверых детей из Южного Судана
21.12.2022 16:07 Ольга Белозерова

Израильские врачи спасут четверых детей из Южного Судана

Ведущие израильские организации по оказанию гуманитарной помощи "Спасти сердце ребенка" и "IsraAID" объявили, что помогут четверым детям из Южного Судана, которые нуждаются в спасительных операциях на сердце.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Дети: Гай, 8 лет, Хабиба, 6 лет, Филипп, 5 лет, и Джоэл, 5 лет - уже находятся под опекой программ, предоставляемых IsraAID. 

Как только дети прибудут в Израиль, им проведут операцию на сердце медицинская бригада "Спасите сердце ребенка" в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне.

Как отмечается, операции должны провести в среду. 

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