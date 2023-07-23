



Израильские ученые выяснили, почему болезнь Альцгеймера поражает женщин быстрее

Группа исследователей из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила молекулярный механизм, приводящий к ускоренному снижению когнитивных функций у женщин, страдающих с болезнью Альцгеймера. Это тяжелое дегенеративное состояние является основной причиной деменции. Заболевание непропорционально поражает женщин, прогрессируя у них более быстрыми темпами и приводя к более выраженным снижением когнитивных функций, чем у мужчин.



Текущие терапевтические протоколы направлены только на задержку прогрессирования симптомов, но, как известно, вызывают более серьезные побочные эффекты у женщин, напомнили в израильском университете. Таким образом, снижение когнитивных функций у женщин с болезнью Альцгеймера продолжается, несмотря на лечение, что еще больше усугубляет проблемы, с которыми они сталкиваются.



Исследование, проведенное под руководством профессора Хермоны Сорек, известного специалиста по генам мозга, и профессора Йонатана Левенштейна, обнаружило прямую связь между семейством фрагментов РНК митохондриального происхождения и скоростью прогрессирования деменции у женщин.

Полученные данные показали, что в дополнение к структурным изменениям головного мозга серьезное истощение фрагментов митохондриальной РНК, унаследованных от матери (в пораженных ядрах головного мозга), коррелирует с быстрым снижением когнитивных способностей у женщин с болезнью Альцгеймера.



По словам профессора Сорек, исследование, результаты которого были опубликованы в ALZ-Journal, представляет собой “значительный вклад, который подчеркивает важные различия не только в прогрессировании заболевания, но и в реакции на лечение”.



“Кроме того, эти результаты имеют значение для лечения этих симптомов с помощью терапии на основе РНК, которая появилась в последние годы и теперь представляет собой жизнеспособный вариант”, – отмечает профессор.



Это открытие предлагает “первое молекулярное объяснение ускоренного когнитивного повреждения, происходящего в мозге женщин с болезнью Альцгеймера, открывая дверь для улучшения существующих протоколов лечения”.



Израильский профессор считает, что эти открытия могут “сделать решающий шаг в разработке соответствующих лекарств для женщин, страдающих от этого разрушительного состояния, и проложить путь к оптимальному уходу и поддержке пациентов с болезнью Альцгеймера и их семей”.