



Израильские ученые выяснили, что стресс влияет на эффективность вакцин

Существенная связь между поведенческим стрессом и эффективностью вакцин была впервые продемонстрирована в исследовании, опубликованном в журнале Brain, Behavior and Immunity исследователями из Тель-Авивского университета. Ученые обнаружили, что острый стресс у мышей через 9–12 дней после вакцинации увеличивает реакцию антител на вакцину на 70% по сравнению с контрольной группой. Однако разнообразие антител у стрессированных мышей было снижено, что привело к снижению защиты от вариантов патогена.



“Существует мнение, что эффективность вакцины определяется главным образом ее собственным качеством. Однако на протяжении многих лет в профессиональной литературе сообщалось о влиянии и других факторов, таких как возраст, генетика и микробиом, на результаты вакцинации”, – говорит клинический микробиолог и иммунолог Наталья Фрейнд. “Наше исследование было первым, в котором изучались возможные последствия острого стресса. Мы обнаружили, что это психическое состояние оказывает огромное влияние не только на эффективность вакцины, но и на то, как она работает”.



Команда дала мышам две разные вакцины: модельный белок овальбумин и фрагмент спайкового белка SARS-CoV-2, который также используется в вакцине против Covid-19. Девять дней спустя, когда адаптивный иммунитет стал активным и началась выработка антител, мышей подвергли поведенческой парадигме, имитирующей острый стресс.



“Изначально мы были удивлены, обнаружив, что реакция на вакцину была гораздо более эффективной у животных, испытавших стресс”, – отмечает Фройнд. “Мы предполагали обратное – что стрессовые ситуации будут иметь негативное влияние на иммунную систему. Тем не менее, с обоими типами вакцин мы наблюдали более сильный иммунный ответ после стресса как в крови, так и в В-клетках [лимфоцитах, вырабатывающих антитела], полученных из селезенки и лимфатических узлов иммунизированных мышей”.



В то же время, по словам исследователей, “к нашему большому удивлению, широта иммунного ответа, вызванного вакциной, после стресса уменьшилась примерно на 50%. Целью вакцинации является не только защита от конкретного возбудителя, но и создание долговременной иммунологической памяти для защиты от будущих мутаций этого возбудителя. В этом смысле вакцины потеряли большую часть своей эффективности после воздействия стресса”.



Ученые выяснили, что, когда адреналиновый рецептор активируется во время стресса, стимулируется вся иммунная система, вырабатывая антитела, которые в 100 раз сильнее, чем антитела, вырабатываемые в клетках, не подвергшихся стрессу. Исследователи объясняют, что “физическое заболевание вызывает форму стресса”.



“Когда организм заражается вирусом или бактерией, он испытывает стресс и сигнализирует иммунной системе, что высшим приоритетом является избавление от патогена, а вложение энергии в долговременную иммунологическую память является вторым приоритетом”, – поясняет Фройнд. “Поэтому стресс через 9–12 дней после вакцинации, в то время, когда В-клетки вырабатывают высокоаффинные антитела, повышает кратковременный иммунитет и повреждает долговременный”.