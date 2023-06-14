



Израильские ученые совершили прорыв в борьбе с раком кожи

Новое исследование, проведенное в Тель-Авивском университете (ТАУ) и Медицинском центре Шиба в Тель-а-Шомер, показывает, как раковые клетки меланомы воздействуют на свое ближайшее окружение, формируя новые лимфатические сосуды в дерме (внутренний слой кожи), чтобы проникнуть глубже и распространится по телу. Исследователи считают, что их открытие может способствовать разработке вакцины против смертельного рака.



Исследованием руководили профессор Кармит Леви с медицинского факультета ТАУ и профессор Шошана Гринбергер из Шибы.



Меланома, самый опасный рак кожи, начинается с неконтролируемого деления клеток меланоцитов в эпидермисе – верхнем слое кожи. На втором этапе раковые клетки проникают в дерму и метастазируют по лимфатической и кровеносной системам. В предыдущих исследованиях наблюдалось резкое увеличение плотности лимфатических сосудов в коже вокруг меланомы – механизм, который до сих пор не был понят исследователями.



“Наш главный вопрос заключался в том, как меланома влияет на формирование лимфатических сосудов, через которые она затем метастазирует”, – пояснил Гринбергер. “Мы впервые продемонстрировали, что на первой стадии в эпидермисе клетки меланомы выделяют внеклеточные везикулы, называемые меланосомами”.



Исследуя это на меланомах человека, ученые показали, что меланосомы могут проникать в лимфатические сосуды, а затем исследовали их поведение в среде реальных клеток лимфатических сосудов. Было обнаружено, что и здесь меланосомы проникают в клетки и дают им сигнал к репликации и миграции. Другими словами, первичная меланома выделяет внеклеточные везикулы, которые проникают в лимфатические сосуды и способствуют образованию большего количества лимфатических сосудов вблизи опухоли, что позволяет меланоме прогрессировать до летальной стадии метастазирования.



Леви добавил, что “клетки меланомы выделяют меланосомы до того, как раковые клетки достигают дермального слоя кожи. Эти везикулы модифицируют среду дермы в пользу раковых клеток, поэтому клетки меланомы несут ответственность за обогащение дермы лимфатическими сосудами и подготовку субстрата для собственных метастазов”. Меланосомы не останавливаются на лимфатических клетках, поскольку они также влияют на иммунную систему.



По словам ученых, поскольку меланома не опасна на предметастатической стадии, понимание механизма распространения метастазов через лимфатическую и кровеносную системы может способствовать разработке вакцины против этого смертельно опасного рака.



“Меланома, которая остается на коже, не опасна”, – заключил Гринбергер, “Поэтому наиболее перспективным направлением борьбы с меланомой является иммунотерапия – разработка вакцины, которая побудит иммунную систему бороться с меланосомами и конкретно атаковать уже проникшие лимфатические эндотелиальные клетки. Если мы сможем остановить механизмы, которые генерируют метастазы в лимфатических узлах, мы также сможем остановить распространение болезни”.