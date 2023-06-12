



Израильские ученые разработали крем для лечения побочных эффектов химиотерапии

Крем, который лечит тяжелые побочные эффекты таргетного лечения у онкологических больных и может значительно улучшить качество их жизни, был разработан исследователями из Еврейского университета (HU) и Медицинского центра "Хадасса" в Иерусалиме.



Современные методы лечения рака очень эффективны для продления жизни пациентов, и многие из них продолжают жить со своим заболеванием в течение длительного периода времени. В результате на протяжении всего лечения необходимо уделять больше внимания их качеству жизни и эмоциональному состоянию.



Новое исследование под руководством доктора Шэрон Меримс, дерматолога и руководителя дерматоонкологической клиники в больнице, и профессора Офры Бенни из Фармацевтической школы HU было опубликовано в журнале Science Translational Medicine. Авторы сообщили о новой разработке, которая позволит снять токсичность кожи и улучшить самочувствие пациентов в сложный период борьбы с болезнью.



Современные методы лечения онкологии блокируют специфические рецепторы опухоли, что приводит к задержке роста раковых клеток и регрессу заболевания. Поскольку этот специфический рецептор также обнаружен в клетках здоровой кожи, ее токсичность является распространенным побочным эффектом целенаправленного лечения рака.



В результате, несмотря на то, что таргетная терапия может быть эффективной при лечении рака, у 90% пациентов развивается кожная токсичность с тяжелой сыпью на лице. Помимо страданий от болезни и дискомфорта, вызванного сыпью, это может повлиять на эмоциональное благополучие пациентов и даже на их готовность продолжать лечение.



В новом исследовании под руководством Бенни и Меримса удалось найти способ помочь пациентам и предотвратить сыпь – новый крем, активным компонентом которого является лекарство, блокирующее путь развития рака, лечебный препарат к рецептору EGFR, тем самым предотвращая повреждение здоровых клеток кожи, но не препятствуя лечению рака.



Бенни отметил, что “благодаря этому новому препарату можно продолжать лечить рак и предотвратить негативный побочный эффект сыпи, поэтому качество жизни пациентов сохраняется, пока они лечатся”.



Исследователи столкнулись с еще одной проблемой, связанной с тем, что кожа, пораженная токсичностью, является одним из наименее проницаемых органов, что затрудняет передачу лекарств из верхнего слоя кожи в более глубокие слои. Чтобы добиться этого, исследователи использовали специальный механизм передачи с использованием наномолекул для доставки лекарства к волосяным фолликулам, где происходит большая часть повреждения кожи.



Новый подход, который они разработали, позволит лечить рак, нейтрализуя повреждение кожи, тем самым предотвращая кожную токсичность и последующую сыпь.

