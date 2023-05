Израильские ученые раскрыли потенциальный метод уменьшения симптомов аутизма

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме опубликовали первое в своем роде исследование, раскрывающее потенциальный метод уменьшения симптомов аутизма у людей, у которых диагностировано это нарушение развития.



Доктор Хайтам Амаль и его команда из Фармацевтической школы медицинского факультета обнаружили прямую связь между уровнем оксида азота (NO) в мозге и аутизмом, говорится в заявлении университета.



Исследование, проведенное на мышах и опубликованное сегодня в журнале Advanced Science, демонстрирует, что показатели аутизма увеличиваются по мере роста NO в мозгу, и что показатели аутизма и поведение уменьшаются по мере того, как уровни NO в мозгу мышиных моделей аутизма снижаются "активным и контролируемым образом".



Результаты исследования также основаны на тестах, проведенных с использованием человеческих стволовых клеток и клинических образцов крови детей с низкофункциональным аутизмом, говорится в заявлении.



"Это исследование является значительным прорывом в исследованиях аутизма, поскольку впервые установлена ​​прямая связь между увеличением концентрации NO в мозге и аутичным поведением, — говорит Амаль. - Это открытие может иметь значение для связи NO с другими неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, или психическими заболеваниями, такими как шизофрения и биполярное расстройство. Я надеюсь, что с нашим новым пониманием механизма NO мы сможем приступить к разработке терапевтических препаратов и помочь миллионам детей и взрослых, живущих с аутизмом, во всем мире".