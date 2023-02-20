



Израильские ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера

Все больше данных указывает на метаболические нарушения у пациентов с болезнью Альцгеймера, число которых, по прогнозам, достигнет 135 миллионов к 2050 году. Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера связана с митохондриальной дисфункцией, в настоящее время нет лекарств-кандидатов, нацеленных на этот аспект.



Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве в Беэр-Шеве под руководством профессора Варда Шошан-Бармаца предлагают новый подход к лечению, воздействуя на митохондриальный привратник — потенциал-зависимый анионный канал-1 (VDAC1), который контролирует митохондриальную активность, а также жизнь и смерть клеток.



Новая предложенная терапия продемонстрировала значительное улучшение по многим показателям в моделях на мышах. Об исследовании недавно сообщалось в престижном журнале Translational Neurodegeneration.



Исследования Шошана-Барматца показали, что белок VDAC1 вырабатывается в огромных количествах в мозге мышиной модели болезни Альцгеймера и концентрируется в нервных клетках вокруг бляшки, что приводит к их гибели.



Шошан-Бармац разработал небольшую молекулу под названием VBIT-4, которая связывается с VDAC1 и предотвращает патофизиологические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, такие, как гибель нейронов, нейровоспаление и нейрометаболические дисфункции. Такое лечение не только защищало от дегенерации, но и способствовало здоровому росту и нормальному функционированию нейронов. Кроме того, терапия также предотвратила снижение когнитивных навыков у мышей, таких как обучение и память.



Интересно, что защитные эффекты были достигнуты без значительного уменьшения количества некоторых бляшек, которые обычно считаются основными причинами болезни Альцгеймера. Это говорит о том, что современные представления о том, что эти элементы являются основной причиной болезни, могут быть не точными.



“Нацеливание на VDAC1 новой молекулы, которую мы разработали, представляет собой инновационный подход к лечению болезни Альцгеймера и даже может быть использовано для ее предотвращения”, — сказал Шошан-Бармац.



