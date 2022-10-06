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Израильские медики спасли больше 40 детей из Руанды
06.10.2022 11:49 Ольга Белозерова

Израильские медики спасли больше 40 детей из Руанды

43 ребенка из Руанды, отправленных в Израиль для лечения сердца, успешно перенесли операции.

Об этом сообщает сайт All Africa со ссылкой на данные израильской международной некоммерческой организации "Спасите сердце ребенка" (SACH).

По соглашению между организацией и минздравом Руанды, в Израиль будут отправлены в общей сложности 70 детей. Руандийские врачи также будут отправлены в Израиля для прохождения стажировки и вернутся для работы на родине.

Самая последняя группа, отправленная в Израиль для лечения сердца, состояла из 10 детей. Они улетели в начале августа.

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