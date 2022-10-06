



Израильские медики спасли больше 40 детей из Руанды

43 ребенка из Руанды, отправленных в Израиль для лечения сердца, успешно перенесли операции.



Об этом сообщает сайт All Africa со ссылкой на данные израильской международной некоммерческой организации "Спасите сердце ребенка" (SACH).



По соглашению между организацией и минздравом Руанды, в Израиль будут отправлены в общей сложности 70 детей. Руандийские врачи также будут отправлены в Израиля для прохождения стажировки и вернутся для работы на родине.



Самая последняя группа, отправленная в Израиль для лечения сердца, состояла из 10 детей. Они улетели в начале августа.