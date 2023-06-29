



Израильские медики сделали прорыв в лечении больных раком

Единственная в мире протонно-лучевая установка для облучения раковых опухолей, которая усаживает пациентов в кресло, что движется, пока луч остается неподвижным - израильское изобретение, которое дешевле, меньше, безопаснее и эффективнее других устройств, заставляющих пациента оставаться неподвижным, пока луч движется, - была открыта вчера вечером на предприятии P-Cure Ltd в Шилате недалеко от Модиина.



Центр протонного облучения является результатом сотрудничества Медицинского центра Университета Хадасса в Эйн-Керем в Иерусалиме и компании P-Cure. Он обеспечивает лечение больных раком без побочных эффектов в рамках новаторского экспериментального лечения . В конце концов, “Хадасса”, которую P-Cure выбрала для сотрудничества, построит здание для устройства рядом со своим Институтом онкологии Шаретта в Эйн-Кереме.



Первое лечение в Израиле было проведено Рине и Хайе, восьмидесятилетним больным раком с опухолями в области шеи и рта, которые уже потеряли надежду из-за неэффективности традиционных методов лечения и возвращения болезни.



Теперь, как сообщил The Jerusalem Post генеральный директор Медицинской организации “Хадасса”, (HMO) профессор Йорам Вайс, их состояние улучшилось, а злокачественные новообразования исчезли. Чтобы подтвердить это, они должны пройти ПЭТ/КТ через три месяца.



Сотрудничество теперь позволит десяткам израильских больных раком пройти лечение протонным облучением в рамках новаторского экспериментального лечения, которое вселяет большие надежды среди тысяч пациентов и сотрудников систем здравоохранения в Израиле и во всем мире. HMO получила разрешение от Министерства здравоохранения начать экспериментальное лечение рака рук и шеи и рецидивирующего рака головного мозга.



Первоначально начнут с пациентов, у которых нет других вариантов лечения, и пациентов с новообразованиями, которые находятся слишком близко к стратегическим частям тела и поэтому не могут лечиться обычным облучением.



Но по прошествии времени и накоплении большего опыта его можно будет расширить для лечения пациентов с раком основания черепа, спинного мозга и раком молочной железы, легких, печени, прямой кишки, глаза, предстательной железы и костей.



Так как лечение здесь не проводилось, те, кто хотел пройти его, должны были лететь на длительный период лечения за границу и финансировать всю процедуру самостоятельно (общая стоимость около 100 000 долларов).



В зависимости от размера, местоположения и количества опухолей процедура занимает всего от 15 до 30 минут в процедурном кабинете, включая позиционирование пациента и калибровку аппарата перед генерацией протонного пучка. Команда сначала делает рентгеновские снимки или снимки компьютерной томографии, чтобы протоны поражали опухоль и избегали соседних здоровых тканей.



Радиационная система знает, как определить и сфокусироваться на самом раковом росте, а также выявить изменения внутри, даже небольшие, на которых затем будет сосредоточено лечение.



В нескольких установках для протонной обработки, производимых в основном тремя компаниями, у машины есть “портал”, который вращается вокруг человека. Они могут быть очень большими, иногда высотой до трех этажей, и луч вращается по кругу на 270 градусов, длиной восемь или девять метров. Но в системе P-Cure пациент движется, как на мягких американских горках, поэтому устройство может быть намного меньше, а луч более сфокусирован.



