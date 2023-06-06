



Израильские и американские ученые доказали, что память укрепляется во время сна

Исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) разработали метод глубокой стимуляции мозга во время сна, который улучшает консолидацию памяти , что относится к процессам, при которых воспоминания становятся менее восприимчивыми к вмешательству и нарушению, поскольку время идет, пишет jpost.



Назвав это “прорывом”, исследование группы впервые показало, что длительные воспоминания консолидируются в человеческом мозге посредством связи между гиппокампом и корой головного мозга во время сна.



Уникальное исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.



Оно было проведено в рамках международного сотрудничества и в нем приняли участие 18 пациентов с эпилепсией.



В результате ученым удалось впервые проверить на людях давнюю гипотезу о том, что скоординированная активность гиппокампа и коры головного мозга во время сна является важнейшим механизмом консолидации воспоминаний. Более того, ученые улучшили консолидацию памяти с помощью специального протокола стимуляции, который усилил синхронизацию между этими двумя областями мозга.



Известно, что хороший ночной сон имеет решающее значение для консолидации долговременных воспоминаний, но до сих пор у ученых было мало данных о точных процессах, которые происходят во время сна человека. В этом исследовании было непосредственно изучено роль нейронной активности и электрических волн мозга во время сна.



Исследователи разработали систему DBS, которая улучшает электрическую связь между гиппокампом — областью глубокого мозга, участвующей в приобретении новых воспоминаний, и лобной корой — где воспоминания хранятся в течение длительного времени. Отслеживая активность гиппокампа во время сна, система обеспечивает точную подачу электрической стимуляции в лобную кору. Участники исследования выполнили два теста на память, сравнивая свои результаты после двух разных ночей — одну в покое и одну с DBS. В обоих случаях утром их просили узнать известных людей, чьи фотографии им показывали накануне вечером. Исследование показало, что глубокая стимуляция мозга значительно улучшила точность их памяти.



Ученые также обнаружили, что вмешательство значительно не увеличило количество правильных ответов, данных участниками, а, скорее, уменьшило количество неправильных ответов. Это говорит о том, что сон обостряет точность памяти или, другими словами, устраняет различные отвлекающие факторы.

