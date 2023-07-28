



Израильская система замораживания и уничтожения опухолей одобрена в Канаде

Израильская медицинская технологическая компания объявила, что ее система замораживания и уничтожения опухолей получила разрешение на лечение в Канаде. IceCure Medical разработала систему ProSense, которая использует чрезвычайно холодную жидкость (терапия, известная как криоабляция) для замораживания и разрушения аномальных опухолей в качестве альтернативы хирургическому удалению.



Технология израильской компании ориентирована на ранние стадии опухолей молочной железы, легких, печени и почек.



“Мы напрямую взаимодействуем с поставщиками медицинских услуг посредством обучения, практических учебных семинаров, маркетинга и продаж в Соединенных Штатах и ​​​​теперь расширим эту деятельность до Канады”, – сообщил генеральный директор IceCure Эяль Шамир.



По его словам, “несколько канадских поставщиков медицинских услуг уже обратились с просьбой приобрести и внедрить ProSense”.



Компания IceCure Medical, основанная в 2006 году, имеет штаб-квартиру в Кесарии на севере Израиля. Технология криоаблации IceCure уже получила одобрение регулирующих органов в пятнадцати странах, включая США и Китай.



Технология стартапа позволяет врачам применять криоабляцию при раке молочной железы. Вместо обычной смеси газов аргона и гелия в технологии ProSense израильского стартапа используется жидкий азот, более дешевый вариант, который быстрее замерзает и его легче поддерживать при минусовых температурах.



