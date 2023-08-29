



Израильская компания получила одобрение на лечение шрамов от прыщей

Израильская компания SofWave получила одобрение FDA на лечение шрамов от прыщей, пишет издание The Jerusalem Post.



“Одобрение FDA на лечение шрамов от угревой сыпи знаменует собой еще одну важную веху в укреплении лидирующих позиций SofWave в разработке и маркетинге революционных решений для неинвазивного эстетического лечения”, — сказал Лу Скафури, генеральный директор.



Одобрение FDA компании, производящей эстетическое медицинское оборудование, также позволит ей расширить возможности лечения с использованием собственной технологии SUPERBTM.



Чтобы получить одобрение, SofWave провела клиническое исследование среди 67 пациентов в 4 различных медицинских центрах США. Результаты исследования продемонстрировали безопасность и эффективность лечения: у 97% участников наблюдалось улучшение внешнего вида шрамов от прыщей после 3 курсов лечения.



По словам Скафури, компания получила разрешение на краткосрочную борьбу с целлюлитом, разрешение на неинвазивное лечение морщин на лице и шее, а также разрешение на дополнительные показания для лифтинга бровей и подтяжки свободных тканей под подбородком, а также в области шеи.

Кроме того, компания получила одобрение FDA на продажу аппликатора Precision.



