



Израильская больница впервые госпитализирует геев в родильное отделение

В рамках новой инициативы один из гомосексуальных партнеров-мужчин будет госпитализирован в родильное отделение, а другой будет его сопровождать. Суррогатную мать госпитализируют не в родильное отделение, а в отделение гинекологии. Гомосексуальные партнеры получат непосредственную поддержку и руководство со стороны медицинского персонала, как и все другие пары, прибывающие в больницу для родов. По словам руководства больницы, новая политика будет включать в себя адаптацию существующей политики больницы.



Доктор Рони Чен, который возглавляет L&D Beilinson, а также его родильные отделения, сказал изданию: “Мы много лет ждали процесса, который позволит парам рожать детей с помощью суррогатного материнства. Как член ЛГБТ-сообщества, я понимаю всю глубину адаптации, которую нам нужно провести. Больница является домом для всех новых семей, в том числе для гомосексуальных пар и отцов-одиночек. Родители-геи получат лечение и особую поддержку, которую мы создали для них и адаптируем к потребностям растущей семьи”.



По словам Виюлан Карасик, акушерки и старшей медсестры родильного дома, цель этого решения – облегчить процесс первоначального контакта с новорожденным.



“Естественная связь, которая создается во время беременности между родителями и эмбрионом, во время суррогатного материнства происходит иначе”, – сказала она. “Чтобы облегчить процесс установления связи между родителями и ребенком, нам нужно мыслить творчески. Мы направляем и сопровождаем родителей в их новых семьях”.



Гомосексуальным парам предлагается совершить экскурсию по родильным залам и ознакомиться с больницей и ее различными услугами. После родов проводится период госпитализации в течение 48 часов и более (по желанию родителей) в родильное отделение, который дает как знания о том, как первоначально ухаживать за ребенком, так и советы по создание связи с ребенком. Консультации персонала в родильном отделении включают в себя помощь в кормлении младенцев и пеленании их, а также рекомендации по купанию младенцев.



Однако, не все отклики на заявление Бейлинсона были положительными. Элираз Файн, автор цифровых технологий и представительница “Отцов за справедливость”, написала: “Почему они госпитализированы? Какие обследования им нужно пройти? Нужно ли одному из них убедиться, что его матка правильно сократилась после родов? у него нет кровотечения? что нет задержки плаценты? что он правильно кормит грудью?”



“Почему моему мужу, который также является эмоциональным новоиспеченным отцом, не разрешается заходить и оставаться рядом со мной во время госпитализации после родов, кроме как в часы посещения, и уж точно не на ночь – но пара гомосексуальных мужчин может остаться, хотя в их телах ничего не произошло?!” – возмутилась она.



Файн, в посте под заголовком “Не рожайте в Бейлинсоне”, добавила, что, если больница по-прежнему чувствует необходимость предоставлять эту услугу гомосексуальным мужчинам, она может открыть специальное отделение для них, “хотя при всем уважении, мне кажется, что в этой стране есть потребности, ориентированные на здоровье и спасение жизни, и субсидирование которых гораздо важнее”.