



Израильская больница применит новое приложение 5G для “революционного” лечения

Rambam Health Care Campus станет первой израильской больницей, которая в конце месяца начнет использовать интеллектуальную сеть 5G и сетевое приложение для лечения. Медицинский центр работает с Elbit и одной из ее дочерних компаний, Synch.



Приложение Synch позволит медицинскому персоналу мгновенно связываться со своими коллегами в экстренных случаях и для выполнения своей повседневной работы. Оно также превратит любое сотовое устройство в “рацию” и позволит им общаться в группах для совместной работы. Кроме того, приложение включает в себя возможности безопасного общения в чате и обмена сообщениями, а также передачи мультимедиа и видео.



Управление по инновациям Израиля и Министерство связи частично финансируют внедрение передовой сети 5G. Pelephone предоставит передовую сеть 5G. IT-отдел Rambam интегрировал в систему электронные картв пациентов больницы. Управление и контроль предоставляет Elbit Systems.



Представитель больницы Дэвид Ратнер считает, что приложение должно радикально улучшить заботу о пациентах, особенно в экстренных случаях. В частности, приложение Synch использует технологию базовой сети 5G floLIVE. Среди его функций – push-to-talk, распознавание голоса и обнаружение ключевых слов. Кроме того, программа может обнаруживать и распределять ресурсы на основе ключевых слов для экстренной помощи, используемых при общении между бригадами скорой помощи.



“Многие люди этого не знают, но сети 5G позволяют перенаправлять полосу для определенных пользователей или областей в соответствии с потребностями”, – пояснил Гай Халамиш, менеджер по продуктам Synch. “Это гарантирует, что ключевые стороны будут иметь доступ к сети, даже когда ресурсы ограничены”.



Он приводит в пример отметил давку на горе Мерон в 2021 году, когда были десятки пострадавших. Сети рухнули, когда десятки тысяч посетителей пытались эвакуироваться или связаться со своими близкими.



“Все там пытались использовать сети, необходимые спасателям. С помощью этой новой системы ее можно было включить”, – объяснил Халамиш.



Приложение повысит эффективность сотрудничества между медицинским персоналом, что часто является сложной задачей в больницах, особенно в критических ситуациях. Кроме того, с помощью простого сканирования штрих-кода сотрудники могут общаться друг с другом и получать быстрый доступ к данным пациента и истории болезни через свои электронные карты пациентов.



Халамиш уверяет, что безопасность находится “на самом высоком уровне”, потому что это система “военного уровня”. Он объяснил, что Synch изначально была подразделением Elbit и только недавно выделилась для коммерциализации этой технологии 5G для гражданского населения.



"Все это полностью обеспечено", – подчеркнул он. “Система абсолютно безопасна”.