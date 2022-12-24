



Израиль вместе с США открывают центр исследования пандемии

Медицинский центр Шиба объявил о партнерстве с Национальными институтами здравоохранения США (NIH) для создания нового Исследовательского института пандемии Шебы (SPRI).



Ученые будут переводить глобальные исследования инфекционных заболеваний в разработку клинических продуктов быстрого развертывания для борьбы с будущими эпидемиями и пандемиями.



"Создание Научно-исследовательского института пандемии представляет собой важную веху в наших постоянных усилиях по предотвращению будущих эпидемий и пандемий и борьбе с ними", — сказала профессор Гили Регев-Йохай, директор Научно-исследовательского института пандемии и отделения инфекционных заболеваний.



По ее словам, Израиль вместе с США надеются, что открытие патогенов и инфекционных заболеваний может привести к положительным результатам в отношении в сфере здоровья, которые не только улучшат, но и защитят жизни пациентов во всем мире.



SPRI будет работать напрямую с Исследовательским центром вакцин Национального института здравоохранения в Мэриленде и сосредоточит свои исследования на инновационных методах обнаружения новых патогенов и прогнозирования будущих вирусных и бактериальных угроз.



