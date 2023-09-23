



Израиль совершил прорыв в лечении рака с помощью геномного профилирования

Соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать персонализированному лечению рака на основе геномного профилирования онкологических больных, было подписано Медицинским центром Университета Хадасса в Эйн-Кереме, фармацевтической компанией Roche-Israel и филиалом Roche в Массачусетсе, Foundation Medicine. Это будет первая подобная интегрированная модель, предлагаемая в Израиле.



Впервые в Израиле “Хадасса” предложит онкологическим пациентам уникальную интегрированную модель тестов геномного профилирования, основанную на молекулярных и биоинформатических технологиях компании, позволяющих обеспечить точное лечение, направленное на заболевание, на каждом этапе.



"Внедрение интегрированной модели позволит нам предоставить пациентам самые передовые и инновационные диагностические тесты на рак", – сказал генеральный директор медицинской организации "Хадасса" профессор Йорам Вайс.



В рамках соглашения пациентам “Хадассы” будут предоставлены комплексные тесты геномного профилирования для более точной диагностики рака с использованием набора AVENIO для диагностики солидных опухолей, а также тесты Foundation Medicine, которые будут отправлены в зарубежные лаборатории.



Геномное тестирование каждого пациента позволит понять молекулярные характеристики опухоли и обеспечить наиболее точное лечение среди доступных в Израиле в рамках клинических исследований, что приведет к наилучшим возможным результатам. Это также позволит разработать больше инструментов на основе искусственного интеллекта для улучшения ухода за пациентами, считают ученые.





