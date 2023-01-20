



Израиль получит новое лекарство от тяжелого заболевания БАС

Израиль готов стать первой страной за пределами Северной Америки, которая будет использовать новый препарат от БАС - бокового амиотрофического склероза.



Компания Neopharm со штаб-квартирой в Петах-Тикве подписала дистрибьюторское соглашение с Amylyx Pharmaceuticals из Массачусетса о распространении AMX0035 в Израиле, в Иудее и Самарии, и в Газе. Новый препарат, как считается, продлевает жизнь пациентов с БАС в среднем почти на год, сообщает Times of Israel.



Препарат сегодня доступен только в США и Канаде, и в заявлении Amylyx, объявляющем о сделке с Neophsarm, говорится, что это может оказаться "важным шагом" на пути к более широкому распространению лекарства на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.



БАС - неуклонно прогрессирующее и фатальное нейродегенеративное заболевание, вызванное гибелью двигательных нейронов в головном и спинном мозге. Это приводит к ухудшению мышечных функций, неспособности двигаться и говорить, параличу дыхания и, в конечном итоге, к смерти.



Клинические данные, основанные на исследовании, показали, что AMX0035 замедляет прогрессирование заболевания.