



Израиль передал Украине медоборудование на миллионы долларов

Министерство здравоохранения Израиля передало Украине медицинское оборудование стоимостью в миллионы долларов.



Партия медоборудования прибыла в пункт назначения в среду, 16 августа.



Аппараты транспортировались в Украину из Израиля через польскую границу. Этот вопрос обсуждался на виртуальной встрече между министром здравоохранения Моше Арбелем и его украинским коллегой Виктором Ляшко.



Что примечательно, накануне стало известно о том, что в Киев прибыли несколько тонн лекарств, предоставленных Украине Израилем.