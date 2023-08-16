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Израиль передал Украине медоборудование на миллионы долларов
16.08.2023 13:51 Алина Груднева

Израиль передал Украине медоборудование на миллионы долларов

Министерство здравоохранения Израиля передало Украине медицинское оборудование стоимостью в миллионы долларов.

Партия медоборудования прибыла в пункт назначения в среду, 16 августа.

Аппараты транспортировались в Украину из Израиля через польскую границу. Этот вопрос обсуждался на виртуальной встрече между министром здравоохранения Моше Арбелем и его украинским коллегой Виктором Ляшко.

Что примечательно, накануне стало известно о том, что в Киев прибыли несколько тонн лекарств, предоставленных Украине Израилем.

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