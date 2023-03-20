



Израиль обогнал США по потреблению опиоидных обезболивающих

Израиль обогнал США в 2020 году по потреблению болеутоляющих наркотических препаратов, в том числе фентанила , который в 50 раз сильнее героина, говорится в новом углубленном исследовании иерусалимского Центра исследований социальной политики имени Тауба, что является тревожной тенденцией.



В отчете, написанном профессором Надавом Давидовичем, доктором Яннаем Кранцлером и Ореном Мироном, представлены неопровержимые факты о потреблении обезболивающих наркотиков и их разрушительных последствиях.



Исследователи предлагают принять немедленные меры для сокращения потребления и использования большего количества лекарств, чем это необходимо с клинической точки зрения, включая более безопасные альтернативы для снятия боли, улучшение доступа к лечению, психическому здоровью и социальным услугам, а также снижение стигмы, связанной с использованием и употреблением наркотиков.



Международные исследования показали, что потребление опиоидов амбулаторными больными обычно наблюдается у более молодых пациентов, у которых нет серьезных состояний или заболеваний. Исследования также показали, что с 2014 года большая часть роста потребления опиоидов приходится на пациентов с низким социально-экономическим статусом; это означает, что молодые, здоровые и бедные израильтяне входят в число тех, кто способствует увеличению потребления опиоидов.



В 2012 году в США, где это явление достигло масштабов эпидемии , от передозировки опиоидами умерло 80 000 человек. Израиль еще не достиг этого уровня, но из-за религиозных ограничений в Израиле один из самых низких показателей вскрытия среди развитых стран, поэтому сложно выявить смерть от опиоидов или вовремя заметить признаки эпидемии, подчеркнули авторы.



Сонливость, спутанность сознания, тошнота, запор и опасное для жизни угнетение дыхания — это лишь некоторые из негативных последствий злоупотребления опиоидами. Длительное употребление опиоидов приводит к тому, что в организме развивается высокий уровень толерантности и возникает потребность в увеличении дозировки, превышающей исходный уровень, предписанный врачом.



Без соответствующей реакции со стороны системы здравоохранения и благоприятной социальной среды эта потребность может привести к зависимости, что, в свою очередь, увеличивает вероятность передозировки и смерти. Кроме того, неконтролируемая опиоидная зависимость может вызвать в организме тяжелые симптомы абстиненции.



До 2011 года в Израиле был относительно низкий уровень потребления опиоидов, отпускаемых по рецепту, из-за низкого уровня использования сильнодействующих опиоидов (определяемых как морфин или более сильный), таких как оксикодон и фентанил. В то время Израиль полагался вместо этого на альтернативы опиоидам и на более слабые опиоиды, такие как пропоксифен и кодеин.



Затем Израиль запретил использование пропоксифена из-за редких кардиологических побочных эффектов при высоких дозах, а в 2014 году наложил ограничения на использование кодеина. В эти годы увеличилось употребление сильнодействующих опиоидов оксикодона и фентанила, а с 2014 года резко возросло употребление последнего .



Исследователи рекомендовали органам здравоохранения изучить опыт других стран, которые пережили самые серьезные опиоидные кризисы, такие как США и Канада, после чего разработали и успешно внедрили сдерживающие программы.



Они рекомендуют установить безопасные протоколы для рецептов, немедленно сократить количество ненужных рецептов на фентанил, расширить лечение и проверки на предмет злоупотребления, сотрудничество между организациями и повысить доступность социальной помощи.



Дополнительным политическим шагом, заслуживающим продвижения, было бы включение фентанила в регулярный скрининг наркотиков. В США, когда к скрининговым тестам добавили тест на фентанил, выяснилось, что он является причиной большинства передозировок наркотиками. Например, в 2019 году более 80% скрининговых тестов на фентанил в штате Мэриленд оказались положительными.



Наиболее уязвимые слои населения можно было бы защитить от зависимости и от вреда, причиняемого неправильным употреблением опиоидов, путем улучшения эпиднадзора как за назначением опиоидов, так и за неблагоприятными последствиями, такими как расстройства, связанные с употреблением опиоидов, и передозировки. Усовершенствованный эпиднадзор будет осуществляться за счет использования общедоступных данных, получаемых практически в режиме реального времени, связанных с употреблением рецептурных препаратов.



Также следует увеличить количество вскрытий в случае подозрения на смерть из-за злоупотребления психотропными веществами и создать комиссии по пересмотру смертности. Они добавили, что доступность электронных медицинских карт дает Израилю преимущество перед США в отслеживании рецептов пациентов и историй болезни, которые можно использовать для информирования при принятии решений, особенно для тех, кто наиболее подвержен зависимости.



Также следует ввести более безопасную практику назначения лекарств, включая надлежащее использование заменителей фентанила и альтернатив лекарств на основе опиатов, особенно среди пациентов с высоким риском, путем использования систем контроля за рецептурными препаратами для информирования врачей и администраторов в больницах, клиниках фондов здравоохранения и аптеках, а также преподавателей.



Центр исследований социальной политики имени Тауба в Израиле — это независимый беспристрастный социально-экономический исследовательский институт, который предоставляет лицам, принимающим решения, и общественности результаты исследований и выводов по некоторым наиболее важным проблемам, стоящим перед Израилем в таких областях, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, рынки труда и экономическая политика для повышения благосостояния всех израильтян.

