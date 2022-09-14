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"Израиль - на пороге новой волны COVID"
14.09.2022 15:34 Алина Груднева

"Израиль - на пороге новой волны COVID"

Израиль находится на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом.

 
Об этом сказал координатор борьбы с COVID Салман Зарка.
 
На этой неделе коэффициент R впервые за долгое время превысил 1.
 
"Это означает, что заболеваемость распространяется, и я говорю это с осторожностью — у нас может наступить новая волна COVID", — сказал Зарка.
 
По его словам, это не удивительно, ведь болезнь никуда не пропала.
 
"Пока рост случаев невелик. Мы следим за ним и сможем говорить с большей уверенностью на следующей неделе", - добавил он. 
 
Зарка подчеркнул, что министерство здравоохранения готовилось в течение нескольких месяцев к потенциальной новой волне случаев к зиме.

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