



Израиль на первом месте в мире по количеству ампутаций, вызванных диабетом

Глава министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов официально попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу не удалять красные предупреждающие этикетки с продуктов питания и напитков с высоким содержанием сахара, сообщает i24news.



Источник сообщил Kan, что “правительство отменило налог на сахар, учитывая данные” Министерства здравоохранения, и этот шаг подвергся критике за то, что он идет вразрез с советами экспертов .



“Государство Израиль занимает первое место в мире по количеству ампутаций конечностей, вызванных сахарным диабетом”, — объяснил Бар Симан Тов, вызвав удивление премьер-министра, сообщает Kan.



“Раньше диабет 2 типа наблюдался в возрасте 50-60 лет, но сегодня все больше и больше детей страдают заболеваниями, связанными с диабетом, — это катастрофа”, — предупредил Бар Симан Тов.



Он добавил , что в дополнение к сахару аспартам , присутствующий в “легких” напитках и продуктах питания, наносит организму такой же вред, как и сахар.



“Дети должны пить только воду”, — настаивает глава Минздрава.



“Я поражен. Это очень серьезные данные, я впервые столкнулся с этой проблемой таким образом”, — сказал, как сообщается, Нетаниягу в ответ.



“Я хотел бы, чтобы вы подготовили план борьбы с этим бедствием. Я также хотел бы, чтобы правительство быстро приняло предложение по борьбе с диабетом и ожирением”, — заявил премьер.



