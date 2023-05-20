



Израиль и “Яд Л'Олим” профинансируют доступность здравоохранения для олимов

“Яд Л'Олим” разработал новую систему для улучшения доступа к здравоохранению для евреев, совершивших алию в Израиль со всего мира, сообщил на этой неделе отдел по связям с правительством израильской группы защиты иммигрантов.



В соответствии с новым бюджетом средства будут направлены на то, чтобы медицинские учреждения могли нанимать специалистов, говорящих на родном языке олимов. Речь идет об английском, французском, русском и амхарском языках.



Каждое медицинское учреждение и больница будут учитывать демографические потребности своего местного сообщества и нанимать соответствующих сотрудников.



“Яд Л'Олим” работал вместе с оппозиционным депутатом Кнессета Татьяной Мазарски от “Еш Атид”.



Мазарски внесла это предложение в комитет Кнессета по здравоохранению, где член парламента от коалиции Уриэль Бузо от ШАС разрешил направить финансирование из государственного бюджета.



“Языковая доступность в системе здравоохранения является одним из главных пунктов повестки дня “Яд Л’Олим”. Мы очень рады этому решению, на которое ушли месяцы работы в Кнессете”, – сказал Дов Липман основатель и генеральный директор организации. “Необходимо еще много шагов, прежде чем эта новая политика будет внедрена в больницах, но теперь она станет законом”.

