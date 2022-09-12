



Израиль и ВОЗ создадут передовой центр цифрового здравоохранения

Сегодня утром президент Израиля Ицхак Герцог открыл 72-ю сессию Европейского комитета Всемирной организации здравоохранения. Эта трехдневная конференция, состоявшаяся на этой неделе в Тель-Авиве, объединяет министров здравоохранения и делегатов высокого уровня из 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ, сообщает "Аруц Шева".



В ходе своего выступления Герцог сделал ряд заявлений. Так, он объявил о совместной с ВОЗ работе над созданием передового центра цифрового здравоохранения.



"Израиль является домом для бесчисленных новаторских стартапов в области медицинских технологий, раздвигающих границы человеческого воображения. Вместе с европейскими и международными институтами мы можем развивать прорывы, которые позволят людям жить более здоровой и долгой жизнью. В этом ключе я рад объявить, что Израиль будет работать с ВОЗ над созданием передового центра цифрового здравоохранения, обеспечивающего высококачественную и инновационную помощь во всех уголках мира", - рассказал президент Израиля.