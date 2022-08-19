



Израиль готовится к новой волне COVID

Осенью в Израиле ожидается новая волна коронавируса и гриппа, о чем заявила доктор Шарон Алрой-Прейс, глава службы общественного здравоохранения.



По ее словам, лучшей защита от комбинации вирусов остается вакцинация.



"Есть прогнозы, что в октябре и ноябре в Израиле будет волна COVID-19. Сочетание COVID и гриппа может быть проблематичным. Мы готовимся к этому с точки зрения вакцин, которые можно получить вместе", — сказала она.



Ожидается, что Израиль получит вакцины от гриппа на этот год уже в сентябре.

