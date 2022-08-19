Израиль готовится к новой волне COVID
Осенью в Израиле ожидается новая волна коронавируса и гриппа, о чем заявила доктор Шарон Алрой-Прейс, глава службы общественного здравоохранения.
По ее словам, лучшей защита от комбинации вирусов остается вакцинация.
"Есть прогнозы, что в октябре и ноябре в Израиле будет волна COVID-19. Сочетание COVID и гриппа может быть проблематичным. Мы готовимся к этому с точки зрения вакцин, которые можно получить вместе", — сказала она.
Ожидается, что Израиль получит вакцины от гриппа на этот год уже в сентябре.