



Израиль: экология сна

Если вы страдаете от недостатка сна, то вы можете не только растерять всех своих друзей, но также получить инсульт или сахарный диабет.

Довольно большое количество людей по всему миру страдают нарушением сна. Мы долго не можем успокоиться, найти удобное положение на кровати, покупаем всякие специальные приборы, которые в итоге не работают, пьем таблетки, и когда ничего из вышеперечисленного не дает результат, нам становится только хуже. Недостаток сна может довести организм до инфаркта, инсульта, сахарного диабета и многих других вовсе не безобидных заболеваний.

Израильтяне, страдающие от недостатка сна, говорят, что из-за отсутствия возможности выспаться, повышается агрессивность, теряется концентрация, человек становится нетерпеливым и в то же время, не может сосредоточится на поставленных задачах. Согласитесь, такой набор качеств не поможет ни на работе, ни в семейной жизни. Для Израиля это особая проблема, ведь всем известно, что израильтяне работают очень много, кроме того в обычной израильской семье один ребенок - это редкость, как правило, большинство семей многодетные.

Израильские исследователи этой проблемы, также отмечают среди прочих возникающих проблем, потерю эмпатии. Невыспавшийся человек не только не сопереживает своему окружению, но также не слишком стремится к помощи даже внутри своей собственной семьи.

“Причиной всему является совершенно бешеный современный ритм жизни,” - говорит психолог и специалист по проблемам сна,доктор Амит Гарин (больница Асута).

Человек, страдающий недостатком сна, также начинает претерпевать от изменения собственной линии поведения. Ему начинает казаться, что он лучше знает, как помочь другим, как жить правильно и так далее. Ну, а лето это просто особенный период. Из-за жары, нам порой хочется спать очень сильно, но эта самая жара не дает нам уснуть. “Люди в состоянии уловить эту разницу, между тем, как они себя чувствуют при недостатке сна, когда пропадает концентрация, терпение и бодрость, и, когда они в нормальном состоянии. Следует заботиться о том, чтобы спать достаточное количество времени, чтобы чувствовать себя хорошо, и не затягивать с отходом ко сну до изнеможения,” - говорит доктор Гарин. Нам также нужно понимать, что человек с постоянной проблемой сна плохо влияет на свое окружение.