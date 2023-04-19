



Измененная средиземноморская диета в два раза полезнее базовой – исследование

Средиземноморская диета была признана врачами-диетологами всего мира самой полезной для здоровья. Но теперь было обнаружено, что модифицированная средиземноморская диета под названием "Зеленая средиземноморская диета/диета с высоким содержанием полифенолов" в два раза лучше — она способствует резкому ослаблению жесткости аорты в проксимальном отделе. Эта самая крупная артерия тела несет обогащенную кислородом кровь по всему телу.



Полифенолы — это встречающиеся в природе соединения, содержащиеся в основном во фруктах, таких как виноград, яблоки, груши, вишня и ягоды, а также в овощах, злаках и напитках, таких как кофе и зеленый чай. Многие фрукты содержат от 200 до 300 мг. полифенолов на 100 гр. веса свежего продукта.



Полифенолы являются восстановителями, и вместе с другими диетическими восстановителями (также известными как антиоксиданты), включая витамин С, витамин Е и каротиноиды, они защищают ткани организма от окислительного стресса и связанных с ним патологий, таких как рак, ишемическая болезнь сердца и воспаление.



Но не следует преувеличивать, поскольку исследования на животных показывают, что добавки с очень высокими дозами полифенолов могут вызывать дисбаланс гормонов щитовидной железы, повреждение почек и опухоли, а у людей они могут повышать риск инсульта и преждевременной смерти.



Исследовательская группа DIRECT-PLUS первой представила концепцию зеленой средиземноморской диеты с высоким содержанием полифенолов. Эта модифицированная средиземноморская диета отличается от традиционной тем, что в ней больше пищевых полифенолов и меньше красного или переработанного мяса. В дополнение к ежедневному потреблению грецких орехов (28 граммов), средиземноморские диетологи добавили три-четыре чашки зеленого чая и одну чашку Wolffia-globosa (mankai) растительного зеленого коктейля из водорослей в день в течение полутора лет. Водоросли манкай богаты биодоступным железом, сожержат витамин B12, 200 видов полифенолов и растительный белок и поэтому являются хорошей заменой мяса.



Зеленая средиземноморская диета с высоким содержанием полифенолов существенно снижает проксимальную жесткость аорты (PAS), маркер старения сосудов и повышенный сердечно-сосудистый риск.



Исследователи обнаружили, что зеленая средиземноморская диета уменьшала жесткость проксимального отдела аорты на 15%, базовая средиземноморская диета — на 7,3%, а диета, основанная на рекомендациях по здоровому питанию, — на 4,8%. Исследование было недавно опубликовано в ведущем журнале в области кардиологии, Журнале Американского колледжа кардиологов, под названием "Влияние изменения образа жизни и зеленой средиземноморской диеты на жесткость проксимального отдела аорты Q1".



Это первый случай, когда ученые представили мощное влияние диеты на возрастную жесткость проксимального отдела аорты. Крупномасштабное долгосрочное клиническое исследование продолжительностью более 18 месяцев с участием 300 участников, в котором использовалась МРТ для измерения жесткости аорты, которая является наиболее точным неинвазивным методом измерения эластичности стенки кровеносного сосуда. Это происходит, когда эластические волокна в артериальной стенке (эластин) начинают изнашиваться из-за механического напряжения.



Жесткость проксимального отдела аорты является отчетливым маркером старения сосудов и независимым сердечно-сосудистым фактором риска для прогнозирования заболеваемости и смертности.