



Из-за нового налога: 95% сиделок в гериатрических центрах потеряют лицензии

Министерство финансов и Управление по делам населения хотят ввести плату за использование труда иностранных работников в учреждениях гериатрического ухода в размере около восьми миллионов шекелей. Однако Министерство здравоохранения отказывается закладывать средства на эти цели в бюджет, и поэтому в конце следующего месяца будут отозваны лицензии у 1 000 из 1 050 работников этих учреждений.



Согласно решению, с начала апреля учреждения, нанимающие иностранных работников, должны будут платить сбор в размере 8 000 шекелей за каждого работника, аналогично строительной и ресторанной отраслям. Однако в этой отрасли нет дохода от клиента, и Министерство здравоохранения составляет бюджет для учреждений. Руководители ассоциаций домов престарелых требуют полной отмены платы, аналогично частным работникам в домах престарелых, или, в качестве альтернативы, просят, чтобы Министерство здравоохранения также заложило в бюджет средства на выплату платы. Это связано с тем, что учреждения, которые и так находятся в дефиците, не имеют возможности выплачивать такую большую сумму.



К сожалению для них, многие руководители решили отменить заявки на новых сотрудников, и из 70 работников, которые должны были прибыть в начале апреля, на данный момент прибудут только 45.

