



Исследователи нашли “лекарство” от риска ранней смерти

Ученые, похоже, нашли лекарство мечты, которое снижает риск сердечных заболеваний, помогает предотвратить рак , лечит депрессию , значительно уменьшает вероятность заболеть Covid, снижает риск слабоумия, улучшает сексуальную функцию и, что особенно важно, не имеет побочных эффектов.



Согласно Daily Mail, за последние несколько лет появились удивительные свидетельства существования этого чудо-лекарства.



Крупный обзор 17 исследований с участием более 225 000 пациентов, опубликованный две недели назад в Европейском журнале профилактической кардиологии, показал, что даже небольшая доза препарата значительно снижает риск преждевременной смерти. И при каждом небольшом увеличении “дозы” воздействие становилось еще сильнее.



У детей, которым прописали этот “препарат”, значительно улучшилась функция легких с точки зрения того, сколько воздуха они могли выдохнуть за одну секунду.



И это чудесное лекарство - физические упражнения. И почти каждый, независимо от вашего здоровья или возраста может их выполнять.



В исследовании рассматривались данные, в которых люди записывали свои шаги в течение как минимум недели: их анализ показал, что всего 4000 шагов в день снижают ваши шансы умереть в течение семилетнего периода. Каждая 1000 шагов дополнительно снижала риск смертности на 15%.



Исследователи советуют: каким бы ни было ваше здоровье, просто отправляйтесь на прогулку, на пробежку или на пробежку, чтобы жить подольше.



Многочисленные исследования прошлых лет доказали, что физические упражнения значительно улучшают качество жизни людей с психическими заболеваниями, респираторными заболеваниями и раком. Женщины испытывают улучшение сексуального возбуждения после физических упражнений — как сразу, так и при длительных упражнениях. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют на 11% меньше шансов умереть от Covid и на 36% меньше шансов быть госпитализированными, если они заразятся инфекцией.



Нужно всего лишь выполнять умеренное количество упражнений - эквивалентно 150 минутам физической активности средней интенсивности.



В последние несколько лет исследование за исследованием показывали, что у людей, которые не делают никаких упражнений, риск умереть в течение этого года в пять раз выше, чем у тех, кто регулярно занимается спортом.



Этот риск смерти в три раза выше, чем пагубное воздействие курения.

