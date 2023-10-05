



Исследование: почему люди перестают есть мясо?

От "бургера без мяса" до "безмясных понедельников" - отказ от мяса, безусловно, входит в моду. Однако генетическая структура человека играет важную роль в определении того, сможет ли он придерживаться строгой вегетарианской диеты, как показало новое исследование Северо-Западной медицины.



Полученные результаты открывают путь к дальнейшим исследованиям, которые могут иметь важные последствия для диетических рекомендаций и производства заменителей мяса.



Значительная часть (от 48 до 64%) самоидентифицированных вегетарианцев сообщает, что употребляет рыбу, птицу и/или красное мясо, что, по мнению ученых, говорит о том, что экологические или биологические ограничения преобладают над желанием придерживаться вегетарианской диеты.



В ходе исследования были выявлены три гена, значимо ассоциированные с вегетарианством, и еще 31 ген, потенциально ассоциированный с ним. Некоторые из этих генов, в том числе два из трех ведущих (NPC1 и RMC1), участвуют в метаболизме липидов (жиров) и/или работе мозга, говорится в исследовании.



Религиозные и моральные соображения являются основными мотивами для перехода на вегетарианскую диету, а последние исследования подтверждают ее пользу для здоровья. И хотя популярность вегетарианства растет, вегетарианцы по-прежнему составляют незначительное меньшинство людей во всем мире. Например, в США вегетарианцы составляют примерно 3-4% населения. В Великобритании вегетарианцами являются 2,3% взрослых и 1,9% детей.

