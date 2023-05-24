



Ирландия введет предупреждения о вреде для здоровья на этикетках алкоголя

Ирландия собирается ввести этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья на алкогольной продукции.



Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли в понедельник подписал новые правила, но они вступят в силу только в 2026 году.



Маркировка будет предупреждать потребителей о рисках употребления алкоголя, а также указывать калорийность продукта и количество граммов алкоголя.



Правительство Ирландии заявило, что правила приведут алкогольную продукцию в соответствие с требованиями к упаковке пищевых продуктов.



"Я приветствую тот факт, что мы являемся первой страной в мире, предпринявшей этот шаг и введшей комплексную маркировку алкогольной продукции для здоровья. Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру", - сказал Доннелли.



Потребителей предупредят об опасности употребления алкоголя во время беременности, а также о риске заболевания печени и рака со смертельным исходом.



В январе посол Италии в Ирландии заявил ирландскому телеканалу RTÉ, что планы "совершенно непропорциональны".



Производство вина остается основной экспортной отраслью Италии.



Руджеро Корриас сказал: "В предупреждениях нет ничего плохого, суть в том, что предупреждения должны быть соразмерными, и в этом случае, поскольку вы говорите о вине, утверждение, что употребление алкоголя в бутылке вина вызывает заболевание печени, совершенно несоразмерно".



Доктор Шейла Гилхиани, исполнительный директор организации "Алкоголь действий в Ирландии", приветствовала это постановление, заявив, что "эта мера в некоторой степени обеспечивает информирование потребителей о некоторых рисках, связанных с алкоголем".

