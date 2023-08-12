



Интервальное голодание: врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте

Интервальное голодание считается панацеей для похудения , но врачи предупреждают, что миллионы женщин должны избегать его.



Эксперты говорят, что интервальное голодание в течение длительного времени может повлиять на гормоны, регулирующие менструацию у женщин.



Это может привести к нерегулярным менструациям, что связано с более высоким риском рака яичников, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и проблем с психическим здоровьем.



Некоторые женщины говорят, что у них полностью прекратились месячные, если они голодали от 8 до 12 часов в день.



Кэролин Уильямс, диетолог из Алабамы, рекомендует выбирать продукты, богатые питательными веществами, такие как нежирное мясо, листовая зелень орехи и семечки, фрукты и цельнозерновые продукты, а также бобы и чечевица, чтобы избежать гормонального дисбаланса.



Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Оба они секретируются гипофизом в гипоталамусе, который действует как центр управления мозгом.



ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой из яичника выходит зрелая яйцеклетка.



Без этих гормонов у женщин чаще наблюдаются нерегулярные менструации, а в более редких случаях - интерфилия. Это связано с тем, что без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть.



Врачи советуют избегать интервального голодания, если:

у вас уже есть нерегулярные месячные,

вы боретесь с бесплодием,

беременны или хотите забеременеть

страдаете расстройствами пищевого поведения

у вас диагностирован диабет.

В некоторых случаях прерывистое голодание может улучшить уровень гормонов у женщин. Женщинам с синдромом поликистозных яичников такая диета может помочь. Это обусловлено тем, что при поликистозе в организме вырабатывается слишком много мужских гормонов андрогенов, что приводит к нерегулярным менструациям. Интервальное голодание приводит к снижению уровня гормонов и менструальный цикл восстанавливается.