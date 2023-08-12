Интервальное голодание: врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте
Интервальное голодание считается панацеей для похудения , но врачи предупреждают, что миллионы женщин должны избегать его.
Эксперты говорят, что интервальное голодание в течение длительного времени может повлиять на гормоны, регулирующие менструацию у женщин.
Это может привести к нерегулярным менструациям, что связано с более высоким риском рака яичников, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и проблем с психическим здоровьем.
Некоторые женщины говорят, что у них полностью прекратились месячные, если они голодали от 8 до 12 часов в день.
Кэролин Уильямс, диетолог из Алабамы, рекомендует выбирать продукты, богатые питательными веществами, такие как нежирное мясо, листовая зелень орехи и семечки, фрукты и цельнозерновые продукты, а также бобы и чечевица, чтобы избежать гормонального дисбаланса.
Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Оба они секретируются гипофизом в гипоталамусе, который действует как центр управления мозгом.
ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой из яичника выходит зрелая яйцеклетка.
Без этих гормонов у женщин чаще наблюдаются нерегулярные менструации, а в более редких случаях - интерфилия. Это связано с тем, что без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть.
Врачи советуют избегать интервального голодания, если:
- у вас уже есть нерегулярные месячные,
- вы боретесь с бесплодием,
- беременны или хотите забеременеть
- страдаете расстройствами пищевого поведения
- у вас диагностирован диабет.