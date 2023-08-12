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Интервальное голодание: врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте
12.08.2023 11:05 Евгения Маркова

Интервальное голодание: врачи предупреждают о малоизвестном побочном эффекте

Интервальное голодание считается панацеей для похудения , но врачи предупреждают, что миллионы женщин должны избегать его.

Эксперты говорят, что интервальное голодание в течение длительного времени может повлиять на гормоны, регулирующие менструацию у женщин.

Это может привести к нерегулярным менструациям, что связано с более высоким риском рака яичников, сердечных заболеваний, диабета 2 типа и проблем с психическим здоровьем.

Некоторые женщины говорят, что у них полностью прекратились месячные, если они голодали от 8 до 12 часов в день. 

Кэролин Уильямс, диетолог из Алабамы, рекомендует выбирать продукты, богатые питательными веществами, такие как нежирное мясо, листовая зелень орехи и семечки, фрукты и цельнозерновые продукты, а также бобы и чечевица, чтобы избежать гормонального дисбаланса.

Слишком долгое или слишком частое голодание может нарушить выработку двух гормонов: лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ).  Оба они секретируются гипофизом в гипоталамусе, который действует как центр управления мозгом. 

ЛГ и ФСГ регулируют менструальный цикл, подготавливая организм к овуляции, при которой из яичника выходит зрелая яйцеклетка. 

Без этих гормонов у женщин чаще наблюдаются нерегулярные менструации, а в более редких случаях - интерфилия. Это связано с тем, что без менструации женщины не могут овулировать, что снижает их шансы забеременеть. 

Врачи советуют избегать интервального голодания, если:

  • у вас уже есть нерегулярные месячные,
  • вы боретесь с бесплодием,
  • беременны или хотите забеременеть
  • страдаете расстройствами пищевого поведения
  • у вас диагностирован диабет.
В некоторых случаях прерывистое голодание может улучшить уровень гормонов у женщин. Женщинам с синдромом поликистозных яичников такая диета может помочь. Это обусловлено тем, что при поликистозе в организме вырабатывается слишком много мужских гормонов андрогенов, что приводит к нерегулярным менструациям. Интервальное голодание приводит к снижению уровня гормонов и менструальный цикл восстанавливается.

 

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