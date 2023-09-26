



Инновационная процедура: Девушка из Газы получила кардиостимулятор

Впервые в Израиле ребенку с помощью инновационных методов имплантировали новый вид кардиостимулятора. Это первый случай, когда кардиостимулятор, идентичный тому, который премьер-министр Биньямин Нетаниягу получил в июле, был имплантирован путем катетеризации через шею пациента.



Получателем нового кардиостимулятора в ходе инновационной процедуры, проведенной в этом месяце, стала 18-летняя девушка из Газы по имени Шахад, которая проходила лечение в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне в рамках программы “Спасите сердце ребенка”. Обычные кардиостимуляторы, которые помогают поддерживать нормальный сердечный ритм, хирургическим путем вводятся под кожу пациента в грудную клетку рядом с ключицей, а затем через катетеризацию в сердце вводятся электрические электроды.



Новый кардиостимулятор Micra производства Medtronic устанавливается непосредственно в сердце и не имеет проводов. Он меньше обычного кардиостимулятора – размером с большую витаминную капсулу или кончик пальца взрослого человека – и не требует хирургического разреза. Еще одним преимуществом является срок службы батареи не менее двух десятилетий – намного дольше, чем у старых устройств.



“Мы лечим Шахад с тех пор, как она была маленьким ребенком. У нее сложный [анатомический] порок развития сердца. Все основные части ее сердца перевернуты”, — объяснил доктор Саги Асса, руководитель отделения детской интервенционной кардиологии в Вольфсоне. “Обычно такая ситуация сопровождается блокадой сердца”.



По словам Ассы, за прошедшие годы несколько раз заменяли Шахад кардиостимулятор, но ее организм продолжал их отвергать. У нее также развился воспаленный рубец в месте имплантации в груди. Независимо от лечения местными и системными антибиотиками и другими методами, проблема продолжала повторяться.



Преимущество прохождения через шею состоит в том, что катетер проходит прямо через вену к правому желудочку сердца, где необходимо установить кардиостимулятор. Недостатком является то, что размер катетерной трубки очень велик по сравнению с размером вены, а прокол шеи должен быть очень точным, чтобы не повредить близлежащие артерии и кровеносные сосуды, ведущие к мозгу.



После выздоровления в детской больнице "Сильван" и Международном педиатрическом кардиологическом центре спасения сердца ребенка в больнице "Вольфсон" Шахад вернулась домой в Газу.