



Индонезия: 133 ребенка умерли после лечения сиропами от кашля

Министр здравоохранения Индонезии заявил в пятницу, что число детей, умерших от острой почечной недостаточности (ОПН), выросло до 133 с ранее сообщавшихся 99.



По словам Буди Гунади Садыкина, в 22 провинциях страны пострадал 241 ребенок, большинству детей меньше пяти лет.



В четверг Буди сказал, что некоторые лекарственные сиропы, доступные в Индонезии, содержат этиленгликоль и диэтиленгликоль, ингредиенты, которые связывают со смертельным исходом от ОПН у детей.



Индонезия временно запретила продажу и назначение всех лекарств на основе сиропа и сформировала группу экспертов, состоящую из местных чиновников здравоохранения и педиатрии и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для изучения всплеска ОПП среди детей.



Агентство по контролю за продуктами и лекарствами страны также назвало пять продуктов местного производства, которые содержали чрезмерное количество этиленгликоля, и приказало производителям изъять их из обращения и уничтожить все оставшиеся партии.

