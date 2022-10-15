



Имеют "ген удачи": 3 человека из 10 никогда не заболеют COVID

Ученые заявляют, что некоторые люди могут никогда не заболеть коронавирусом.



Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что у людей с определенной мутацией генов после вакцинации вырабатывается более сильный ответ антител. Это может частично объяснить, почему некоторые люди никогда не заражаются вирусом, даже если члены их семьи заболевают.



Как сообщает Daily Mail, от 30 до 40 процентов людей имеют "ген удачи", известный как HLA-DQB1*06. В ходе исследований выяснилось, что у людей с этим геном в крови было больше антител - белков, защищающих от чужеродных "захватчиков" в организме.



Люди с геном HLA-DQB1*06 с меньшей вероятностью страдали от "прорывной инфекции" в течение 12 месяцев, когда у людей были легкие симптомы коронавируса после прививки.







