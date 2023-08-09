



Худеем с заботой о сердце: препарат Wegovy снижает риск инфаркта и инсульта

Препарат от ожирения Wegovy, производимый датской фармацевтической группе Novo Nordisk, снижает риск сердечных приступов и инсультов на 20%, говорится в сообщении компании во вторник. В результате акции компании на Копенгагенской фондовой бирже во вторник взлетели до рекордно высокого уровня, подорожав на 17%.



Результаты предварительного исследования позволяют предположить, что этот класс препаратов для похудения, привлекший большое внимание широкой общественности, может обеспечить длительное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы.



В исследовании, которое длилось пять лет, приняли участие 17 604 взрослых в возрасте 45 лет с избыточным весом или ожирением, которых разделили на две группы. Первая группа получала инъекционный препарат, а вторая - плацебо.



В заявлении Novo Nordisk говорится, что количество инсультов, сердечных приступов и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний сократилось на 20 процентов, хотя в нем не приводится разбивка по каждой категории.



Подробные результаты испытаний будут представлены на научной конференции в конце этого года, после чего планируется подать заявку на одобрение регулирующих органов для расширения использования Wegovy в США и Европейском союзе.



Novo Nordisk, крупнейший в мире производитель инсулина, который производит как Wegovy, так и лекарство от диабета Ozempic, в мае объявил о 39-процентном росте своей прибыли в первом квартале благодаря продажам препаратов для лечения ожирения.