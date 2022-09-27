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Холера в Сирии: инфекция распространяется
27.09.2022 12:14 Александр Юзовский

Холера в Сирии: инфекция распространяется

В Сирии продолжает распространяться эпидемия холеры. Сирийские СМИ сообщают, что по состоянию на 26 сентября уже было зафиксировано 29 смертей.

Более 2 000 больных проходят обследование с подозрением на инфекцию. Холера подтвердилась у 338 пациентов.

Пока что минздрав Израиля не предупреждал жителей приграничных районов о повышенной опасности или введении особых мер предосторожности.

ООН считает настоящую ситуацию самой серьезной вспышкой заболевания в мире за последние несколько лет.

Медики крайне обеспокоены развитием ситуации.

"Это крайне опасное развитие событий. При нынешнем уровне развития здравоохранения в Сирии эпидемия будет распространяться очень быстро", - заявили специалисты.

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