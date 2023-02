Гриб “Львиная грива” стимулирует рост нервных клеток и улучшает память

Согласно недавнему исследованию, съедобный гриб “Львиная грива” известный как Hericium erinaceus, может стимулировать рост нервных клеток и улучшать память. Гриб встречается в северных умеренных широтах Западной Европы, Северной Америки, Японии, России и Китая.



Наблюдая за нейротрофическим действием экстракта гриба на клетки головного мозга крыс, совместное исследование австралийского и южнокорейского университетов показало, что его активные соединения могут способствовать проекции нейронов, а также расширяться и соединяться с другими нейронами.



“Активные соединения оказали значительное влияние на рост клеток головного мозга и улучшение памяти”, – сообщил профессор Фредерик Менье из Института мозга Квинсленда, руководивший экспериментами с помощью микроскопии сверхвысокого разрешения.



“Экстракты из этих грибов веками использовались в традиционной медицине азиатских стран, но мы хотели научно определить их потенциальное влияние на клетки мозга”, – объяснил Менье.



В Китае “Львиная грива” широко используется как растительное средство от несварения желудка, неврастении и слабости, а также как питательная пища, известная своими нежными и вкусными качествами.



Доктор Мартинес-Мармо, научный сотрудник Института мозга Квинсленда и соавтор статьи, сказал, что результаты имеют важное значение для лечения и профилактики дегенеративных когнитивных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

“Наша идея заключалась в том, чтобы идентифицировать биологически активные соединения из природных источников, которые могли бы достигать мозга и регулировать рост нейронов, что приводит к улучшению формирования памяти”, – сказал он.



Исследование 2013 года показало, что два соединения, содержащиеся в грибе львиной гриве, могут стимулировать рост клеток головного мозга в лаборатории.



В клиническом исследовании, опубликованном в 2020 году в журнале Frontiers in Aging Neuroscience, пациенты с легкой формой болезни Альцгеймера после 49 недель ежедневного приема трех капсул по 350 мг мицелия Hericium erinaceus продемонстрировали значительное улучшение когнитивных функций, что говорит о потенциальной возможности использования гриба для лечения деменции.



Также было обнаружено, что Hericium erinaceus эффективен для повышения иммунитета. Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Medicinal Food, показало, что гриб обладает успокаивающим и антидепрессивным действием. Другое исследование BMC Complementary Medicine and Therapies в 2013 году доказало, что “Львиная грива” обладает гипогликемическими, гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами.