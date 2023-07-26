



Государственным больницам предложат финансирование для расширения программы ЭКО

Министерство здравоохранения просит государственные больницы Израиля расширить свои отделения экстракорпорального оплодотворения, чтобы больше людей, нуждающихся в ЭКО или сохранении фертильности, могли это сделать. Министерство выделит специальный бюджет для поддержки государственных больниц в этой программе.



Запрос поступил вскоре после того, как министерство запретило отделению ЭКО в частном медицинском центре “Ассута” в Тель-Авиве принимать новых пациентов после ряда тревожных ошибок. Было обнаружено, что больница пыталась скрыть тот факт, что ребенок, зачатый там с помощью ЭКО, позже оказался генетически не связанным с его отцом.



Еще до того, как в клиниках по лечению бесплодия “Ассута” возникли проблемы с протоколом и безопасностью пациентов, министерство здравоохранения начало оценивать варианты решения проблемы растущего в последние годы спроса на ЭКО. Среди рекомендаций специально назначенного комитета была поддержка государственных больниц в расширении их услуг по ЭКО и помощь в повышении их привлекательности для населения.



Государственные больницы, расширяющие вместимость своих клиник для ЭКО, получат бюджетную поддержку от Министерства здравоохранения для увеличения часов работы и предоставления пациентам возможности выбирать врача без дополнительных затрат.





