



Гигантский иск к больнице, отпустившей пациента, угрожавшего покончить с собой

У 70-летнего жителя Хадеры, женатого и дедушки внуков, была диагностирована депрессия примерно за девять лет до того, как он решил покончить с жизнью. Его лечили лекарствами и оказанием психологической помощи, он находился под постоянным наблюдением психиатрического отделения городской больницы "Хилель Яффе".



В начале 2018 года А. пришел на несколько встреч и тестов в психиатрическое отделение больницы и указал врачам, что его состояние ухудшается. После госпитализации и лечения он был выписан, затем он вернулся и предупредил психиатра, что накануне пытался совершить самоубийство, она его отпустила - и он совершил суицид.



Согласно иску, поданному в мировой суд Тель-Авива против больницы "Хилель Яффе", члены семьи А. утверждают, что тяжелая депрессия, от которой он страдал, не улучшилась даже после приема лекарств, назначенных врачами, а во время бесед с ними он снова упоминал о своем желании покончить с жизнью.



По словам адвокатов Рана Шапира и Ротема Циони из юридической фирмы "Альмог-Шапира", представляющих интересы вдовы покойного, когда А. в последний раз посещал психиатрическое отделение той же больницы, он признался лечащему врачу, что накануне пытался покончить с собой, и она отпустила его, договорившись с ним, что А. вернется в больницу примерно через пять дней. В иске адвокат вдовы утверждает, что в результате недоразумения медицинская карта с последней встречи покойного с врачами была удалена из компьютера больницы, и им сказали, что найти ее невозможно - хотя другие записи были найдены.



В недавно поданном иске семья требует компенсации в максимальном размере, предусмотренном полномочиями суда, который составляет 2,5 миллиона шекелей.