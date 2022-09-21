



Гендиректор медцентра "Сураски" уходит с поста

Профессор Ронни Гамзу покинет пост генерального директора Тель-Авивского медицинского центра "Сураски", но продолжит работу в больнице.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"В последние недели я принял решение освободить пост генерального директора больницы и позволить новому и новаторскому руководству управлять больницей перед лицом будущих проблем. Я не намерен покидать "Ихилов", а перейти на должность, аналогичную по формату председателю, и заняться развитием больницы, расширением прав и возможностей ее дочерних компаний, продвижением инноваций и инвестиций в техническое здравоохранение, развитием международной деятельности", - написал Гамзу.