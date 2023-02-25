



Физически тяжелая работа связана с более высокой мужской фертильностью

Новое исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы в Brigham and Women's Hospital, показало, что у мужчин, которые регулярно поднимают тяжелые предметы на работе, количество сперматозоидов выше.



Исследование, опубликованное в Human Reproduction , является частью программы "Окружающая среда и репродуктивное здоровье", клинического исследования, целью которого является изучение того, как химические вещества окружающей среды и образ жизни влияют на репродуктивное здоровье.



"Мы уже знаем, что физические упражнения связаны с многочисленными преимуществами для здоровья человека, в том числе с репродуктивным здоровьем, но в нескольких исследованиях изучалось, как профессиональные факторы могут способствовать этим преимуществам", — сказала автор исследования Лидия Мингес-Аларкон, доцент HMS медицины в Brigham and Women's и со-исследователь EARTH.



"Эти новые данные свидетельствуют о том, что физическая активность во время работы также может быть связана со значительным улучшением репродуктивного потенциала мужчин", — сказала она.



Бесплодие — это растущая проблема, которая может быть вызвана целым рядом сложных факторов. Однако около 40 процентов случаев бесплодия можно отнести к мужским факторам, таким как количество сперматозоидов, качество спермы и сексуальная дисфункция.



В частности, считается, что количество сперматозоидов и качество спермы являются основными факторами роста показателей бесплодия среди мужчин: предыдущий анализ, проведенный исследовательской группой EARTH, показал, что среди мужчин, обращающихся за лечением бесплодия, количество и качество спермы снизились на целых 42 процента в период с 2000 по 2017 год.



"Кроме того, появляется все больше доказательств того, что мужское бесплодие связано с распространенными хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и аутоиммунные заболевания, что подчеркивает более широкую важность мужского репродуктивного здоровья", — сказал Мингес-Аларкон.



EARTH собрал образцы и данные опроса более чем 1500 мужчин и женщин, и текущее исследование было сосредоточено на подмножестве этих участников, включая 377 партнеров-мужчин в парах, обращающихся за лечением в центр лечения бесплодия.



Исследователи обнаружили, что мужчины, которые часто поднимали или перемещали тяжелые предметы на работе, имели на 46% более высокую концентрацию сперматозоидов и на 44% более высокое общее количество сперматозоидов по сравнению с теми, кто не занимался физическим трудом.



Мужчины, которые сообщали о большей физической активности на работе, также имели более высокий уровень мужского полового гормона тестостерона и, как это ни парадоксально, женского гормона эстрогена.



"Вопреки тому, что некоторые люди помнят из уроков биологии, "мужские" и "женские" гормоны присутствуют в организме у представителей обоих полов, но в разном количестве. В этом случае мы предполагаем, что избыток тестостерона превращается в эстроген, что является известным способом поддержания нормальных уровней обоих гормонов в организме", — сказал Мингес-Аларкон, который также является старшим научным сотрудником Гарвардской школы Чана.



Хотя текущее исследование обнаружило связь между физической активностью и фертильностью у мужчин, обращающихся за лечением бесплодия, потребуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, верны ли эти результаты для мужчин из общей популяции. Исследователи также надеются, что будущие исследования раскроют лежащие в основе биологические механизмы.

