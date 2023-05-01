



FDA одобрило инновационный препарат Teva от шизофрении

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. и MedinCell объявили, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционную суспензию пролонгированного действия UZEDY (рисперидон) для лечения шизофрении, пишет Globes. UZEDY является первой подкожной формой рисперидона длительного действия, в которой используется SteadyTeq, технология сополимера, запатентованная MedinCell, которая контролирует постоянное высвобождение рисперидона. Терапевтические концентрации в крови достигаются в течение 6-24 часов после однократного приема.



Президент и главный исполнительный директор Teva Ричард Фрэнсис сказал: “UZEDY воплощает в себе приверженность Teva к внедрению инновационных достижений для пациентов и предоставлению людям, живущим с шизофренией, важный новый вариант лечения, который был разработан для решения определенных проблем и может снизить риск рецидива. UZEDY является кульминацией междисциплинарных усилий Teva и MedinCell по выводу этого важного препарата на рынок. Этот этап является свидетельством продвижения нашей надежной биофармацевтической линейки инновационных лекарств, направленных на поддержку большего числа людей, живущих с психическими расстройствами и неврологическими заболеваниями в ближайшие годы”.



Генеральный директор MedinCell Кристоф Дуа добавил: “Утверждение первого продукта, созданного с использованием нашей технологии, является поворотным моментом для MedinCell и для многих пациентов, которые получат пользу. Мы стремимся поддерживать пациентов с помощью инновационных вариантов терапии. Это по-прежнему прекрасное путешествие с Teva, идеальным партнером для использования всего потенциала UZEDY. Наша технология, выходящая на коммерческую стадию, знаменует собой начало захватывающей новой эры для MedinCell, и мы очень гордимся тем, что разделяем этот особенный момент со всеми нашими сотрудниками и акционерами”.



Стоимость оптового приобретения UZEDY колеблется от 1232 до 3080 долларов в месяц в зависимости от дозировки. Ожидается, что фактические затраты для отдельных пациентов будут ниже, чем WAC, поскольку WAC не учитывает дополнительные льготы и скидки, которые могут применяться. Teva стремится помочь пациентам, которым прописан препарат UZEDY, получить доступ к своим лекарствам и предоставить специалистов по поддержке пациентов, которые помогут с доступом и возмещением расходов, получением рецепта и помощью пациентам. Экономия на личных расходах может варьироваться в зависимости от страховой компании пациента и права на участие в программе помощи с доплатой.



UZEDY будет доступен в США в ближайшие недели.



Цена акций Teva подскочила вчера на TASE на 4,86% и выросла еще на 0,76%. На Уолл-стрит цена акций выросла на 2,46% в пятницу до 8,43 доллара, в результате чего рыночная капитализация составила 9,697 миллиарда долларов. Цена акций выросла еще на 0,92% на премаркете.



